Во Львовской области два человека погибли в результате взрыва

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Двое жителей города Дрогобыч Львовской области погибли и еще один пострадал в результате взрыва, который произошел у подъезда одного из домов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

"На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва погибли двое местных жителей в возрасте 37 и 40 лет. Кроме того, в результате взрыва телесные повреждения получила женщина - она госпитализирована", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства произошедшего.