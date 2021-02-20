NYT: число жертв непогоды в США выросло до 58

ТАСС, 20 февраля. Число жертв непогоды в нескольких штатах США возросло до 58. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times.

По ее данным, итоговое число жертв неблагоприятных погодных условий в США может быть намного больше. Ранее газета The Washington Post информировала о 47 жертвах, большинство из которых было зафиксировано в штате Техас.

Большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури. Без электроэнергии остаются около 150 тыс. потребителей. С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тыс. из них оказались без питьевой воды. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури.