Крупный пожар на складе на юге Москвы потушили

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе на юге Москвы, начавшийся утром в субботу, потушили. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар на складе на Промышленной улице ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В субботу около 08:00 на улице Промышленной на втором этаже склада начался пожар, горели деревянные поддоны и промтовары, включая пластик и легковоспламеняющиеся жидкости. Первоначальная площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже из-за большой загрузки здания горючими материалами, она возросла до 1 500 кв. м. Сведений о пострадавших нет.

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. метров. Внутри склада происходили хлопки.