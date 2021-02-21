{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушили

Огонь охватил 1 500 кв. м

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе на юге Москвы, начавшийся утром в субботу, потушили. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

"Пожар на складе на Промышленной улице ликвидирован", - сказал собеседник агентства. 

В субботу около 08:00 на улице Промышленной на втором этаже склада начался пожар, горели деревянные поддоны и промтовары, включая пластик и легковоспламеняющиеся жидкости. Первоначальная площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже из-за большой загрузки здания горючими материалами, она возросла до 1 500 кв. м. Сведений о пострадавших нет. 

Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, общая площадь складского помещения составляет 2 тыс. кв. метров. Внутри склада происходили хлопки.

 

Теги
Россия
NYT: число жертв непогоды в США выросло до 58
По данным газеты, их итоговое число может быть намного больше
Читать полностью