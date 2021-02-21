В ходе акций протеста против ареста рэпера в Каталонии пострадали девять человек

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек пострадали в субботу в испанском автономном сообществе Каталония в ходе акций протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в Twitter региональная медицинская служба.

Митинги проходили в разных городах автономии. Вскоре после начала они переросли в беспорядки. В частности, участники протестов поджигали мотоциклы и мусорные контейнеры, сооружали баррикады, грабили магазины и бросали в стражей порядка камни и бутылки. В результате были задержаны 11 человек.

Протест в поддержку рэпера также прошел в Мадриде. В испанской столице несколько сотен молодых людей собрались на одной из центральных площадей города, куда были стянуты дополнительные наряды полиции, чтобы попытаться не допустить беспорядков. Манифестанты скандировали лозунги с требованием освободить исполнителя. Пока об инцидентах по итогам протеста в Мадриде не сообщалось.

В предыдущие дни митинги в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.