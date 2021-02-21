В Москве мать убила двоих детей и пыталась совершить суицид

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мать задушила двоих детей и пыталась покончить с собой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Москвы.

"На северо-востоке столицы женщина задушила двух своих детей, одному из которых три года, второму 11 лет. После чего она попыталась совершить суицид", - рассказал собеседник агентства.

Женщину госпитализировали.

Как сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры, в связи с обнаружением тел двоих детей началась проверка. Трагедия произошла на Ясном проезде.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина находилась в неадекватном состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних"). "Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. Они допрашивают отца детей и соседей семьи", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. Руководитель ГСУ СК РФ по Москве Андрей Стрижов взял под личный контроль ход расследования уголовного дела.

В новость внесены изменения (01:32 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.