Fox: два человека погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Два человека стали жертвами стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана) в субботу. Как сообщает местное отделение телеканала Fox News, вероятный зачинщик вооруженного конфликта также погиб на месте от полученных ранений.

По сведениям телеканала, полиция получила сообщение о стрельбе в субботу около 15:00 по местному времени (около 00:00 воскресенья по московскому времени). После завязавшейся ссоры один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух посетителей магазина. В результате перестрелки с другими участниками конфликта предполагаемый зачинщик стрельбы скончался на месте.

Помимо этого, два человека получили ранения и были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, отмечает Fox News.