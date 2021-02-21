Источник: политолог Воронин не отрицал вину по делу о госизмене

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Арестованный за государственную измену политолог Демури Воронин, который мог быть связан со спецслужбами Германии, не отрицал вину во время задержания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На вопрос следователя ФСБ о признании вины четкого ответа от Воронина не последовало - он колеблется еще", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы ТАСС уточнили, что Воронин проходит по делу один, а материалы дела маркированы грифом "секретно".

Гражданин ФРГ и России Демури Воронин был задержан 14 февраля в одной из столичных гостиниц и арестован на следующий день Лефортовским судом до 13 апреля, свой арест он не стал обжаловать. Ему инкриминируется статья 275 УК РФ ("Государственная измена"). Воронину грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей. Он содержится в СИЗО "Лефортово", где находится в настоящее время на карантине.

Воронин - бизнесмен, состоящий в Германском обществе по изучению Восточной Европы. Сфера его деятельности связана с оказанием консалтинговых услуг. По данным источника ТАСС, политолог мог быть связан со спецслужбами Германии.

Официальными комментариями органа следствия и стороны защиты ТАСС пока не располагает.