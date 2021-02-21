Четыре человека задержаны в связи с гибелью рабочих в Норильске

Что известно об обрушении на норильской фабрике

КРАСНОЯРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по факту гибели и травмирования рабочих при обрушении части дробильного цеха, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", отвечающий за допуск сотрудников к работам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. Однако они не начались своевременно "в результате бездействия подозреваемых сотрудников" Норильской обогатительной фабрики.

"Только 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт" приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий. При этом работы проводились без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации", - подчеркнули в СК.