В Чите столкнулись троллейбус и автомобиль

ТАСС, 21 февраля. Авария произошла в Чите (Забайкальский край), столкнулись троллейбус и автомобиль. Водителя троллейбуса доставили в медучреждение, сообщили в воскресенье ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"В 07:50 (01:50 мск) в городе Чите произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух транспортных средств - Mazda Atenza и троллейбуса с последующим наездом троллейбуса на препятствие в виде дерева. Водитель транспортного средства Mazda Atenza с признаками алкогольного опьянения. Водитель троллейбуса доставлен в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. Устанавливаются причины ДТП.