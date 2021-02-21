Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

ТАСС, 21 февраля. Четверо рабочих, пострадавших при обрушении цеха на Норильской обогатительной фабрике, переведены в палаты, еще один находится в реанимации. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-центре Министерства здравоохранения по Красноярскому краю.

Что известно об обрушении на норильской фабрике

"Пять человек находятся в стабильно тяжелом состоянии. Четверо из них переведены в отделение, еще один находится в реанимации. Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением", - сказали в пресс-центре.

Как сообщалось, накануне в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.

22 февраля в Норильске объявлен днем траура по погибшим.

Норильская обогатительная фабрика ООО "Медвежий ручей" (дочерняя компания "Норникеля") запущена в эксплуатацию в 1948 году. Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.