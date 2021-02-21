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В Якутии прокуратура проводит проверку в связи с падением ребенка в канализационный люк

Инцидент произошел 20 февраля на улице Пояркова в Якутске

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Якутске проводит проверку в связи с падением ребенка в канализационный люк. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура организовала проверку по факту получения ребенком вреда здоровью в результате падения 20 февраля в канализационный люк на улице Пояркова города Якутска", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасных условий содержания объекта, примет меры по привлечению виновных лиц к ответственности, возмещению ими причиненного ребенку вреда.

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