В Якутии прокуратура проводит проверку в связи с падением ребенка в канализационный люк

ЯКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Якутске проводит проверку в связи с падением ребенка в канализационный люк. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура организовала проверку по факту получения ребенком вреда здоровью в результате падения 20 февраля в канализационный люк на улице Пояркова города Якутска", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасных условий содержания объекта, примет меры по привлечению виновных лиц к ответственности, возмещению ими причиненного ребенку вреда.