Не менее 10 человек подрались у бара в центре Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Массовая драка в участием не менее 10 человек произошла у бара в центре Москвы, одному из ее участников потребовалась медицинская помощь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ночью 20 февраля в пьяной компании отдыхающих в баре на улице Мясницкой, дом 17 произошел конфликт. В защиту одного из его участников - гражданина Турции - вмешались четверо кавказцев. После того, как менеджер бара сообщил, что вызывает наряд полиции, конфликтующие вышли из заведения и устроили драку. В ней приняли участие не менее 10 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, один из участников драки был доставлен в больницу с ушибами и ссадинами лица. Полиция проводит доследственную проверку в связи с инцидентом.