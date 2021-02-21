МЧС просит туристов не посещать Ключевской вулкан, где началось фланговое извержение

ТАСС, 21 февраля. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует туристам воздержаться от посещения Ключевского вулкана, где началось фланговое извержение, и его окрестностей, сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"По спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, началось фланговое извержение (боковой разрыв) Ключевского вулкана. Фланговые извержения формируются на высоте около 2,5-2,7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрман", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие несколько дней извержение продолжится. "На данный момент визуального подтверждения формирования грязевых потоков нет. Фланговое извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда", - добавили в ведомстве.

В настоящее время тургрупп в районе Ключевского вулкана не зарегистрировано. "Вместе с тем существует вероятность самостоятельного посещения окрестностей исполина. Поэтому спасатели призывают гостей и жителей полуострова не приближаться к Ключевскому и тем более не совершать на него восхождений", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции, попадание пепла в механизмы автомобилей может привести к их выходу из строя.

Высота Ключевского составляет 4,8 тыс. м, это самый высокий действующий вулкан Евразии. Находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.