Уголовное дело возбудили после ДТП в Нижнем Новгороде, где погибли два человека

ТАСС, 21 февраля. Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщается в воскресенье на сайте областного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Авария произошла рано утром 20 февраля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. В результате два человека погибли, еще трое пострадали. Автомобильная дорога, на которой произошло ДТП, включена в перечень дорог местного значения. На момент аварии на дороге был выявлен снежный накат (уплотненный снежный покров в виде колеи). Следователи СК полагают, что одной из причин ДТП стало наличие наледи на дороге из-за ненадлежащего исполнения обязанности по содержанию автомобильных дорог на территории Приокского района Нижнего Новгорода.

"В соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к указанной категории автомобильных дорог, на покрытии проезжей части не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению в срок пять часов. Указанные требования по содержанию этой автодороги и обеспечению безопасности движения по ней, выполнены не были", - добавили в СК.

В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям сотрудников субподрядной организации.