Три ребенка и беременная женщина пострадали в ДТП в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Тюмени, в результате пострадали три ребенка и беременная женщина. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

"Четыре машины не смогли разъехаться на улице Федюнинского - Daewoo, Mitsubishi, Toyota RAV 4 и Toyota Camry. В больницу доставлены четверо пассажиров Mitsubishi: беременная женщина 37 лет и трое подростков - 7, 14 и 17 лет", - сообщили в пресс-службе.

В ГИБДД отметили, что дорожная обстановка сегодня обострилась. Так, в городе произошла еще одна авария на автопроводе Монтажников, где столкнулись четыре автомобиля - Volkswagen, KIA, Honda и Toyota. В результате 54-летний водитель Volkswagen получил травмы. В Госавтоинспекции призвали водителей выбирать правильную скорость на скользкой дороге.