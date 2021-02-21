Пожар в СНТ в Новой Москве локализовали

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожар в частном деревянном доме с мансардой в поселении Роговское в Новой Москве локализовали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 12:04 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что информация о пожаре в СНТ "Простоквашино" поступила в 11:16 мск. Загорелось деревянное строение с мансардным этажом. Площадь пожара уточняется. "На месте пожара один человек обратился для осмотра к наряду скорой помощи", - подтвердили в ГУ МЧС.

При этом источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что здание полностью обрушилось, объявлена ликвидация открытого горения. "Продолжается поиск человека, который находился в момент пожара в доме", - добавил он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в Новой Москве горит частный дом и рядом стоящий автомобиль "Ауди". В горящем доме может находиться еще один человек.