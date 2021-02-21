СМИ: на Тайване столкнулись 20 машин

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, восемь получили травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на Тайване. В воскресенье там столкнулись сразу 20 машин, сообщило центральное информационное агентство острова.

Авария случилась на скоростном шоссе на стыке уездов Цзяи и Юньлинь в западной части Тайваня. В условиях густого тумана в друг друга врезались семь грузовиков, один из которых перевозил цистерны с сжиженным нефтяным газом, а также 13 легковых автомобилей.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется.