Открытое горение в деревянном доме в СНТ в Новой Москве ликвидировали

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в частном деревянном доме с мансардой в поселении Роговское в Новой Москве на площади 60 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 12:21 мск ликвидировано открытое горение деревянного строения с мансардным этажом на общей площади 60 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожар в частном деревянном доме с мансардным этажом в СНТ "Простоквашино" начался в 11:16 мск, в результате пострадал один человек, он обратился за помощью к медикам. При этом источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что здание полностью обрушилось. Также огонь перешел на рядом стоящую машину Audi.

В горящем доме может находиться еще один человек, его поиски продолжаются.