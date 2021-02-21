Двух детей госпитализировали после пожара в многоквартирном доме в Казани

ТАСС, 21 февраля. Семь человек, в том числе двух детей, спасли пожарные во время возгорания в квартире одного из домов в Казани, дети госпитализированы. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 11:40 мск, горела квартира в Казани в 9-этажном доме по улице Айдарова. В 12:03 мск пожар был ликвидирован. "Площадь горения 10 кв. м, на балконе в квартире находились двое детей. Горел кухонный гарнитур и вещи. Двух детей передали врачам скорой помощи", - сообщили в пресс-службе.

Дети в сознании, их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. "Одного из детей пожарные спасли по установленной на балкон автолестнице, второго - по лестничному маршу. Еще пять взрослых были спасены из соседних квартир", - добавили в МЧС.