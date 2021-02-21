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Пять человек пострадали при столкновении двух машин в Тульской области

Авария произошла на 143-м км автодороги Р-22

ТАСС, 21 февраля. Две машины столкнулись на трассе в Тульской области, в результате пострадали пять человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:45 21 февраля поступила информация о том, что на 143-м км автодороги Р-22 произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали пять человек", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в результате ДТП разлива топлива на дорогу нет, возгорание транспортных средств не произошло. Движение на этом участке дороги не затруднено.

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РоссияТульская область
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