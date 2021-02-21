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В Нигерии упал самолет

Он разбился возле аэропорта Абуджи. Данных о пострадавших нет

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Самолет разбился в воскресенье возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

По свидетельствам очевидцев, пилот отвел самолет от жилых кварталов, он упал в поле и полностью сгорел. Издание публикует фотографии, на которых видно, что над местом падения машины поднимается густой дым. Данные о пострадавших пока не поступали.

В свою очередь агентство Reuters проинформировало, что самолет принадлежал ВВС Нигерии. Он готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи.

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