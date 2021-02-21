Двое погибли в результате взрыва в жилом доме на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН, 21 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и 10 пострадали в результате взрыва газа, который произошел в воскресенье в городе Петропавловске на севере Казахстана. Об этом сообщило агентство Казинформ со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области республики.

По предварительным данным ведомства, взрыв газового баллона произошел в кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного дома. В результате инцидента два человека погибли, еще 10 получили травмы. Спасатели эвакуировали из здания 120 человек, которых разместили в городской школе.

Как отметили в комитете, тушение пожара и поиск людей осложняются сильным задымлением. На месте работают порядка 60 человек и 14 единиц техники.