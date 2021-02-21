В Приамурье возбудили дело в отношении матери ребенка, пропавшего на несколько дней

ТАСС, 21 февраля. Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено в отношении жительницы Благовещенска, девятилетний сын которой пропал и был найден спустя несколько дней. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МО МВД России "Благовещенский".

Ребенок пропал в Благовещенске 17 февраля, 20 февраля его обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Благовещенский".

"В отношении жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"). Девятилетний сын гражданки помещен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 февраля в полицию Благовещенска поступила информация о том, что женщина 1973 года рождения злоупотребляет спиртными напитками. "По месту жительства семьи выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Во время проверки женщина была с признаками алкогольного опьянения. Жилье находилось в антисанитарном состоянии, ребенок дома отсутствовал. Мать пояснила, что сына не видела в течение двух дней. В отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних")", - отметили в пресс-службе.

"20 февраля инспекторы ПДН установили, что мальчик находится в доме своего друга. На теле ребенка имелись синяки и ссадины, в связи с чем он был направлен на судебно-медицинское обследование. По его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.