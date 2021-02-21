В Баренцевом море у траулера отказал двигатель

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Основной двигатель отказал у малого траулера Polaris в районе полуострова Рыбачий в акватории Баренцева моря, на борту находятся 10 человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о том, что судно Polaris потеряло ход в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области, у него произошел отказ основного двигателя. На малом траулере, который вел рыбный промысел, находится экипаж - 10 человек, состояние команды удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, судно принадлежит "Норд вест флот компании", оно в данный момент в 81-м км от Зубовской губы полуострова Рыбачий. К месту происшествия готовится выйти спасательное судно "Мурманрыба" для буксировки судна в порт приписки.

В пресс-службе МЧС России подтвердили, что рыболовецкий траулер Polaris потерял ход в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, на борту судна находятся 10 человек.

"21 февраля <...> поступила информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК0355 <...> Экипаж 10 человек", - сказали в пресс-службе, отметив, что судно вело рыболовный промысел.

В МЧС также подтвердили, что траулер находится в 81-м км от Зубовской губы полуострова Рыбачий. "Состояние команды удовлетворительное", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что на место ЧП направлено спасательное судно.