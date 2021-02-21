В Росморречфлоте сообщили, что угрозы экипажу рыболовецкого траулера в Баренцевом море нет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Угрозы жизни экипажу рыболовецкого траулера Polaris, который потерял ход из-за отказа двигателя в Баренцевом море вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, нет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в Росморречфлоте.

"Погода в районе ЧП благоприятная - минус 9 градусов, ветер 12 м/с, обледенения нет. Угрозы экипажу не существует", - сказали в пресс-службе.

В Росморречфлоте также добавили, что судно находится в дрейфе, к нему на помощь идет спасательный буксир, его прибытие ожидается к 21:00-22:00.

Информация о том, что в акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области у рыболовецкого траулера Polaris отказал основной двигатель поступила днем в воскресенье. На борту судна находятся 10 человек. По данным МЧС, их состояние удовлетворительное.