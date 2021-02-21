В Росморречфлоте назвали возможную причину плохого самочувствия моряков с судна April

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Причиной отравления моряков с судна April, которые были эвакуированы в порт Кавказ, могли стать химикаты, которые они перевозили. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в Росморречфлоте.

"Причиной плохого самочувствия могло стать не пищевое отравление, а груз, который был на борту", - сказали в пресс-службе. В Росморречфлоте добавили, что судно перевозило вещество ферросилиций - химикат, который при намокании, неправильном хранении и использовании может выделять газ.

Ранее сообщалось, что буксир "Меркурий" 20 февраля снял пятерых пострадавших моряков с борта April, они были переданы береговым службам, доставлены в Темрюкскую центральную районную больницу, предварительный диагноз - "отравление неясной этиологии".

Тело умершего моряка пока остается на судне, по предварительным данным, это гражданин Турции. В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщали, что состояние моряков удовлетворительное.

Росморречфлот ранее сообщил, что на судне April под панамским флагом, которое, по предварительной информации, принадлежит турецкому судовладельцу, предположительно, отравились шесть членов команды. На борту находились пятеро граждан Турции, один из которых умер, двое граждан Грузии и один гражданин Украины.