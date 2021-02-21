Один человек погиб в результате пожара на Охтинском комбинате в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Тело погибшего нашли после локализации возгорания в цехе по выпуску медицинского оборудования на территории Охтинского деревообрабатывающего комбината в Петербурге. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"На месте найдено тело погибшего", - говорится в сообщении пресс-службы главка.

Сообщение о возгорании в Красногвардейском районе поступило в экстренные службы Петербурга в воскресенье в 14:11. Прибывшее на место спустя шесть минут первое пожарно-спасательное подразделение установило, что в цехе по выпуску медицинского оборудования происходит горение на площади 20 кв. м.