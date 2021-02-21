Полицейские в Кемерове проигнорировали вызов в дом, где убили женщину

КЕМЕРОВО, 21 февраля. /ТАСС/. Обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам полиции в Кемерове, которые во время дежурства в январе 2020 получили сигнал о том, что в одном из домов громко кричит женщина, но не отправили группу реагирования. В результате 23-летняя кемеровчанка была убита, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный дежурной части отдела полиции Ленинский УМВД по г. Кемерово, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного дома драка и слышны крики женщины. Полицейские не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника оперативно не были пресечены, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального управления МВД России уточняют, что в полицию поступило сразу несколько сообщений от жителей дома, где произошло убийство. "По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены их (обвиняемых) непосредственные руководители", - говорится в официальном сообщении кузбасского главка МВД. Продолжают ли обвиняемые работать в полиции, не уточняется.

По данным следственного управления СК РФ по Кузбассу, свою вину оба полицейских не признали, со следствием не сотрудничали. Собранные доказательства оценит суд.