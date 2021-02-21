Более 50 тыс. человек эвакуировали на Филиппинах из-за надвигающегося шторма

ТАСС, 21 февраля. Власти в нескольких провинциях Филиппин эвакуировали 51 тыс. жителей из-за затопления, вызванного приближением шторма "Дуцзюань". Об этом со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

По его информации, первый в этом году тропический шторм, как ожидается, обрушится на побережье Филиппин 22 февраля. Власти не исключают, что шторм ослабнет до тропической депрессии до выхода на сушу.

В 19:00 по местному времени (14:00 мск) эпицентр стихии находился в 275 км к востоку от города Суригао (провинция Северный Суригао) и двигался на северо-запад со скоростью 25 км/ч. Скорость ветра достигала 18 м/с с порывами до 22 м/ с.