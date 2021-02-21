В Старом Осколе загорелся склад с семечками

ТАСС, 21 февраля. Склад с семенами подсолнечника загорелся в Старом Осколе Белгородской области. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Пожар произошел в здании, где хранятся семена подсолнечника, в Старом Осколе Белгородской области. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 2 тыс. кв. м с частичным обрушением, а также происходит тление семечки подсолнечника", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате пожара пострадавших и погибших нет. Открытое горение ликвидировано.