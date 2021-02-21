В Петербурге загорелся бывший Автовский домостроительный комбинат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Один из цехов загорелся на территории бывшего Домостроительного комбината № 3 (Автовский ДСК) в Петербурге, из помещения эвакуирован один человек. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"Кировский район, Автовская д. 31 <...> Здание размером 150х250, Высотой 20 м, в помещении площадью 1 тыс. кв. м происходит горение обстановки и оконных проемов на площади 100 кв. м <…> Эвакуирован один человек, со слов рабочих, в здании больше никого нет", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен уровень сложности №1 БИС.

Возгорание локализовано. "В 20:08 объявлена локализация пожара", - добавили в пресс-службе МЧС России.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

В данную новость были внесены изменения (20:36) - добавлена информация о локализации пожара