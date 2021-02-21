В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели двоих отравившихся газом мужчин

ТАСС, 21 февраля. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели двоих мужчин, которые отравились угарным газом в Казани, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления угарным газом в квартире в Казани.

"Следственными органами в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - сказано в сообщении.

Ход расследования взят на контроль в прокуратуре.