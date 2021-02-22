Авиарегулятор США начнет проверки Boeing 777 после падения детали самолета на землю

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) поручило незамедлительно начать проверки самолетов Boeing 777 после того, как в субботу деталь двигателя одного из таких лайнеров упала рядом с жилыми домами в городе Брумфилд (штат Колорадо). Об этом заявил глава авиарегулятора Стив Диксон.

"После консультаций с экспертами по авиационной безопасности в связи с инцидентом с двигателем Boeing 777 [следовавшего] из Денвера я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000, - приводится заявление Диксона в Twitter управления. - Это может означать, что некоторые самолеты изымаются из эксплуатации".

По его словам, будут изучены полые лопасти двигателя, которые используются только на самолетах данного типа.

По данным корреспондента телеканала CBS Эррола Барнетта, самолет принадлежит одной из крупнейших в США авиакомпании United Airlines, экипаж авиалайнера с отказавшим двигателем безопасно вернулся в международный аэропорт Денвера (штат Колорадо). На кадрах прикрепленного к записи в Twitter журналиста видеоролика можно наблюдать горящий двигатель находящегося в воздухе авиалайнера, на силовой установке полностью отсутствует обшивка.