В Японии приостановили полеты лайнеров, аналогичных сломавшемуся в США

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров, аналогичных тому, у которого 21 февраля отказал двигатель во время полета над территорией США. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что речь идет о самолетах Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW 4000. При этом ведомство намерено приступить к сбору информации об инциденте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США для принятия дальнейших решений.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines во время полета произошел отказ двигателя, после чего самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета. Между тем крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов в штате Колорадо.