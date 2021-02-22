В корпусе реактора АЭС "Фукусима-1" отметили снижение давления

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. Компания-оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) выявила снижение уровня давления в защитном корпусе первого реактора станции. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящий момент TEPCO устанавливает причину снижения давления, которое может быть связано с вероятной утечкой.

19 февраля компания-оператор сообщила о выявлении снижения уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС "Фукусима-1", отметив, что изменение этих параметров может быть вызвано потенциальным ущербом от землетрясения, произошедшим 13 февраля вблизи станции.

13 февраля в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, в результате которого пострадали более 160 человек. Подземные толчки ощущались по крайней мере в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии. Само же землетрясение, по мнению японских сейсмологов, было афтершоком землетрясения 11 марта 2011 года.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках произошло расплавление топлива, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Для охлаждения в них непрерывно закачивают воду, которая выливается через бреши в установках, заполняет подземные этажи энергоблоков, дренажную систему, а также смешивается с грунтовыми водами и попадает в технический порт АЭС. Специалисты TEPCO постоянно откачивают эту воду и помещают в специальные стальные хранилища, установленные на территории АЭС.