Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

ТАСС, 22 февраля. Один человек погиб и девять пострадали при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на 186-м километре автодороги Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае. Об сообщается в официальной группе УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю "ВКонтакте".

"На месте происшествия от полученных травм скончался 37-летний водитель легкового транспортного средства. В момент ДТП погибший был пристегнут ремнем безопасности. Девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации УГИБДД, на автодороге столкнулись микроавтобус Toyota Hiace, направлявшийся в сторону города Канска, с легковым автомобилем Honda Orthia, двигающимся во встречном направлении. Госавтоинспекторы установили, что у индивидуального предпринимателя - водителя микроавтобуса имеется лицензия, дающая право оказывать услуги по перевозке пассажиров.

"Следственными органами полиции по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", в ходе расследования будет установлена причина происшествия", - добавили в инспекции.