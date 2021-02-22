Спасательное судно начало буксировку рыболовецкого траулера Polaris в порт Мурманска

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спасательное судно взяло на буксир рыболовецкий траулер Polaris, который потерял ход из-за отказа двигателя в Баренцевом море вблизи полуострова Рыбачий, они следуют в порт Мурманска. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

"Судно Polaris взято на буксир судном морской безопасности "Мурманрыба", начата буксировка в порт Мурманск. Ожидаемое время прибытия 23:00 22 февраля", - сказали в пресс-службе.

Как добавили ТАСС в Морском спасательном координационном центре "Мурманск", погода благоприятная, ветер - 10 м/с.

21 февраля судно Polaris потеряло ход из-за отказа основного двигателя в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области. Всего на борту находятся 10 человек, пострадавших нет. Судно Polaris принадлежит АО "Норд-Вест Ф. К.".