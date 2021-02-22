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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на федеральной трассе в Новосибирской области

По данным регионального ГУ МВД, на 44-м км трассы Р-255 водитель Suzuki Grand Vitara не справился с управлением после обгона и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro

ТАСС, 22 февраля. Один человек погиб и пять обратились за медицинской помощью после столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р-255 "Сибирь". Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области в понедельник.

"Suzuki Grand Vitara двигалась со стороны Мошково в сторону Новосибирска, и на 44-м км трассы Р-255 после обгона водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП водитель Suzuki 1955 года рождения погиб. В медицинское учреждение обратились пять человек.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 22 февраля, в Новосибирской области на дорогах гололедица, ветер западный 3-8 м/с, температура воздуха минус 18-20 градусов.

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