Один человек погиб и пять пострадали в ДТП на федеральной трассе в Новосибирской области

ТАСС, 22 февраля. Один человек погиб и пять обратились за медицинской помощью после столкновения двух легковых автомобилей на трассе Р-255 "Сибирь". Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области в понедельник.

"Suzuki Grand Vitara двигалась со стороны Мошково в сторону Новосибирска, и на 44-м км трассы Р-255 после обгона водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Cefiro", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ДТП водитель Suzuki 1955 года рождения погиб. В медицинское учреждение обратились пять человек.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 22 февраля, в Новосибирской области на дорогах гололедица, ветер западный 3-8 м/с, температура воздуха минус 18-20 градусов.