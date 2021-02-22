СМИ: около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Около 50 черных дельфинов выбросились на берег косы Фаруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии, в 500 км к север-западу от Крайстчерча. Как сообщает в понедельник радиостанция Radio New Zealand, девять животных погибли до прибытия спасателей.

По данным радиостанции, рейнджеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили 49 черных дельфинов, заблокированных на отмели отдаленной косы Фаруэлл-спит в заливе Голден Бей. К моменту прибытия группы девять животных погибли, остальных рейнджеры планируют спасти. По словам сотрудника департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии Аманды Харви, оставшиеся в живых дельфины "чувствуют себя в целом хорошо", бригада спасателей поможет им выбраться на глубину после прилива.

В 2017 году на отмели косы Фаруэлл-спит уже была зафиксирована массовая гибель черных дельфинов. Из 700 заблокированных на мели животных удалось вернуть в море 450, еще 250 особей погибли.