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Три человека пострадали при взрыве газа в Ростовской области

Среди пострадавших 15-летний подросток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Три жителя хутора Молаканского Красносулинского района, среди них подросток, пострадали в результате взрыва газа в газовом баллоне в одном из жилых домов, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

"В результате хлопка газового баллона в одном из жилых домов, расположенном в хуторе Молаканском Красносулинского района, пострадали три человека. В связи с ЧП проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пострадали двое мужчин 1988 и 1978 года рождения, а также 15-летний подросток", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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РоссияРостовская область
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