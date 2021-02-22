{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генеральный директор ТГК-2 Пинигина арестована

Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор генерирующей компании "ТГК-2" Надежда Пинигина заключена под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей. Такое решение принял в понедельник Архангельский областной суд, сообщили ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Пинигиной - заключение под стражу сроком на два месяца", - сообщили ТАСС в суде.

Теги
Россия
Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье
Среди них два ребенка
Читать полностью