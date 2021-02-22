Генеральный директор ТГК-2 Пинигина арестована

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор генерирующей компании "ТГК-2" Надежда Пинигина заключена под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к ущербу системе энергетической безопасности Архангельской области на 350 млн рублей. Такое решение принял в понедельник Архангельский областной суд, сообщили ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Пинигиной - заключение под стражу сроком на два месяца", - сообщили ТАСС в суде.