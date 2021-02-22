Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в деревне Пешково, в результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Утром в деревне Пешково в частном доме произошел пожар. Огнем было охвачено строение по всей площади. Погибли четыре человека, среди них двое детей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, пожар локализован на площади 64 кв. м. Установлено, что среди погибших одна женщина, личность еще одного погибшего устанавливается.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, при пожаре также пострадала одна девочка, она госпитализирована. Прокуратура в ходе проверки установит причины и условия произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.