Выезд на встречную полосу мог стать причиной ДТП в Красноярском крае

ТАСС, 22 февраля. Предварительной причиной ДТП в Красноярском крае, где погиб один человек и девять пострадали, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. Об этом сообщил журналистам заместитель прокурора Богучанского района Роман Чернецкий.

Ранее прокуратура начала проверку перевозчика после столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.

"По предварительным данным, причиной ДТП послужил выезд на полосу встречного движения водителем автомобиля Toyota Hiace. В настоящий момент установлено, что перевозчиком является индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность с 2018 года. Ранее в его деятельности нарушений не было", - сказал Чернецкий.

Авария произошла на 186-м км дороги Канск - Абан - Богучаны в Красноярском крае. Столкнулись микроавтобус Toyota Hiace, направлявшийся в сторону города Канска, и легковой автомобиль Honda Orthia. В результате водитель легкого автомобиля умер и еще девять пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью, четверо из них были госпитализированы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Следственными органами полиции по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".