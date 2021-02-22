В Туве столкнулись легковой автомобиль и автобус

ТАСС, 22 февраля. Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Кызыле Республики Тыва. В результате ДТП пострадали 18 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших, включая 12 детей.

"Двое госпитализированы из легковой автомашины, 13 детей и трое взрослых из автобуса находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.

В 14:00 (10:00 мск) поступило сообщение о том, что в СНТ-6 произошло ДТП по маршруту автобуса №13. Пассажирский автобус на 26 мест столкнулся с машиной Toyota Ipsum. По предварительным данным, авария случилась по вине легковушки. В автомобиле находились три человека.

В связи с ДТП МВД начата проверка.

В новость внесены изменения (14:21 мск) - добавлены подробности, уточнено число пострадавших.