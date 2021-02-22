В Якутии при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района, три человека погибли. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Сообщение о пожаре поступило в понедельник вечером. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения горела одна из квартир на первом этаже.

"В ходе тушения пожара из горящей квартиры в бессознательном состоянии были эвакуированы три человека, они были переданы работникам скорой медицинской помощи. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли", - говорится в сообщении.

В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже на общей площади 30 кв. м. В тушении пожара было задействовано три единицы пожарной техники и 11 человек личного состава Государственной противопожарной службы Якутии.