В торговом центре на юге Москвы охранники избили подростка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Охранники торгового центра на юге Москвы избили подростка. Как сообщили журналистам в понедельник в столичной прокуратуре, по данному факту начата проверка.

"По предварительным данным, 22 февраля в торговом центре на юге Москвы сотрудники охранного предприятия причинили 17-летнему подростку телесные повреждения", - сказали в прокуратуре. Подростку понадобилась медицинская помощь.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о частной охранной деятельности", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, "по предварительной информации, подросток разбил витрину, после чего его избили охранники".