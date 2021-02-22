В Москве задержали первого фигуранта дела о перекрытии движения на акции 23 января

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Секретарь красноярского отделения Либертарианской партии России (ЛПР) Глеб Марьясов задержан в Москве по делу о приведении в негодность транспортных средств во время несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве задержан секретарь красноярского отделения ЛПР Глеб Марьясов по уголовному делу по статье 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения"). Он стал первым фигурантом дела о перекрытии движения на незаконной акции, которая прошла 23 января. В настоящее время Марьясов находится на допросе в полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения").

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