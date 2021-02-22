В Тюмени семья из трех человек погибла при пожаре в многоэтажном жилом доме

ТАСС, 22 февраля. Три члена семьи погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Московский тракт в Тюмени. Возгорание произошло в понедельник вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Три члена семьи - мать, отец и взрослый сын 1980 года рождения - погибли при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в Тюмени. Пожар был в трехкомнатной квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о пожаре поступило в 17:07 (15:07 мск). Через 10 минут прибыли пожарные. Были эвакуированы два человека, 18 человек спасены, из них пятеро - дети.