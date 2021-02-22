Дело возбудили после гибели в Мордовии четверых мужчин, отравившихся угарным газом

ТАСС, 22 февраля. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело по факту гибели четверых мужчин в частном доме в Ковылкинском районе Мордовии из-за отравления угарным газом. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"По факту гибели четверых мужчин в возрасте от 29 до 60 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружили 22 февраля в частном доме в городе Ковылкино. По предварительным данным, в доме не была открыта заслонка газовой печи, в результате пострадавшие отравились угарным газом.