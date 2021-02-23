При пожаре в Новосибирске могли погибнуть трое детей

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Три ребенка погибли, по предварительным данным, при пожаре в частном доме в Кировском районе Новосибирска. Их тела пока не найдены, сообщили ТАСС в прокуратуре Новосибирской области.

"Дом сгорел, еще три дома горят. Предположительно, трое детей погибли, пока останки не нашли", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия выезжал прокурор, организована проверка. "Мы будем оценивать действия органов местного самоуправления, в том числе по установке систем пожарной сигнализации, извещателей", - пояснил он.

По факту пожара следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Как сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в результате пожара обвалилась кровля жилого дома. "После начала возгорания хозяева дома, а также их 16-летний сын смогли эвакуироваться из дома. Со слов родителей, в доме еще находилось трое детей: два мальчика 2008 и 2016 годов рождения и девочка 2019 года рождения", - рассказала она.

В настоящее время пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания и разбору обгоревших конструкций. Следователи СК совместно с сотрудниками МЧС осматривает место пожара, допрашивают очевидцев и хозяева дома, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.